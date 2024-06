In una partita dominata dal Portogallo, la Turchia si è complicata ulteriormente la vita segnandosi da sola il 2-0. Dopo un malinteso tra Cancelo e Ronaldo, il difensore centrale Akaydin ha comodamente recuperato il pallone per giocarlo all'indietro verso Bayindir. Prima di passarlo però, non ha controllato la posizione del portiere e ha sbagliato anche nel dosare la forza. Il povero Celik in scivolata non ce l'ha fatta a evitare la frittata

