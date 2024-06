Dove vedere Turchia-Portogallo in tv

Il secondo match del sabato di Euro 2024 è quello tra Turchia-Portogallo che sarà trasmesso oggi, sabato 22 giugno, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Diretta ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella, con il debutto al commento di Riccardo Montolivo; bordocampo con Paolo Assogna. Da non perdere alle 17 l’appuntamento con 'Sky Euro Show', in studio: Mario Giunta, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino. Dalle 20 in studio: Leo Di Bello, Paolo Condò, Thomas Heurtaux e Federico Zancan.