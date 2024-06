Mateo Kovacic, ex Inter, ha parlato in diretta a Sky Sport alla vigilia della partita tra la sua Crozia e l'Italia: "Domani per noi sarà un momento decisivo. Sarà una partita difficile ma sappiamo cosa fare: dovremo stare tranquilli, stare nella partita tutto il tempo. Spero in una bella gara". Guarda il video

ITALIA-CROAZIA, PROBABILI FORMAZIONI