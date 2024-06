Italia-Croazia, Srna: "Un vantaggio per la Croazia giocare solo per un risultato"

Ospite a Sky Sport24 Dario Srna attuale direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk e ex bandiera della Nazionale croata che parla delle attese sul match di domani: "La partita è difficile per tutte e due. Per la Croazia è un vantaggio giocare per un solo risultato e l'Italia vista contro la Spagna ha qualche problema" Sulla possibile esclusione di Modric: "Se Modric non gioca tutta Italia è felice. E' un leader di questa squadra come ce ne sono altri ma non si può sempre restare ai massimi livelli".

