Dove vedere Albania-Spagna in tv

Albania-Spagna sarà l’ultima sfida del girone B di Euro 2024 e si giocherà in diretta questa sera, lunedì 24 giugno, alle ore 21.00, in contemporanea con il match tra Italia-Croazia, le altre due squadre che ovviamente compongono il girone B. Sarà possibile seguire Albania-Spagna su Sky e in streaming su NOW. Diretta ore 21 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW con telecronaca di Antonio Nucera. Bordocampo Paolo Assogna. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Dalle 14 c'è 'EuroGoleador', in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Inoltre, da non perdere alle 20 e alle 23 'Sky Euro Show', in studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò.