Euro 2024, le partite di oggi

La terza giornata di Uefa Euro 2024 è tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Oggi, martedì 25 giugno, ci saranno quattro incontri che determineranno il tabellone degli ottavi di finale. Si gioca in due turni, alle 18 e alle 21, con le partite in contemporanea da vivere anche grazie a Diretta Gol Sky (Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Si parte alle 18 con Francia-Polonia (girone D) su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con commento di Thomas Heurtaux. A bordocampo Andrea Paventi. Sempre alle 18 scenderanno in campo Olanda-Austria (girone D), match in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW con la telecronaca di Nicola Roggero. Alle 21 Inghilterra-Slovenia (girone C) sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti e a bordocampo Filippo Benincampi. Alle 21 tocca anche a Danimarca-Serbia (girone C), live su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone.