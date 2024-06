A Colonia, l'Inghilterra vuole chiudere il discorso qualificazione e primo posto affrontando la Slovenia. Southgate sceglie Gallagher a centrocampo con Rice. Per il resto formazione tipo confermata. kek con le due punte Sesko e Sporar. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD

DANIMARCA-SERBIA LIVE