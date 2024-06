Terzo e ultimo appuntamento della fase a girone per gli Azzurri in campo oggi alle 21 contro la Croazia. L’incontro di Lipsia sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 20 e alle 23 gli studi pre e post partita dallo stadio con Federica Masolin, Alessandro Costacurta, Fabio Capello e Paolo Condò

La partita che chiude il girone B di Euro 2024 del'Italia sarà quella contro la Croazia . Appuntamento oggi, lunedì 24 giugno, in diretta alle 21 su Sky e in streaming su NOW , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa , commento di Beppe Bergom i, a bordocampo: Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano. Sempre alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. In occasione di Croazia-Italia, Federica Masolin condurrà (dalle 20 e alle 23) lo studio dal Leipzig Stadium insieme al suo dream team di ospiti: Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Fabio Capello. Alle 23.30 , chiuderà la giornata Calciomercato – L’Originale.

I numeri di Croazia-Italia

Il match tra Croazia-Italia valido per la terza e ultima giornata del gruppo B dell’Europeo – tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW – si svolgerà al Leipzig Stadium di Lipsia. Gli Azzurri cercano la qualificazione dopo la sconfitta nella seconda giornata contro la Spagna per 1-0. Stesso discorso per la Croazia, reduce da una sconfitta contro la Spgna alla prima giornata e dal pareggio nell’ultimo match giocato, contro l’Albania per 2-2. I precedenti, 9 per la precisione, vedono 3 vittorie per la Croazia, 5 pareggi e solo 1 successo per l’Italia. 10 le reti messe a segno in questi scontri da entrambe le Nazionali. Arbitro del match sarà l’olandese Danny Makkelie, con Hessel Steegstra e Jan de Vries assistenti. Serdar Gozubuyuk sarà invece il quarto uomo. Al VAR Rob Dieperink.