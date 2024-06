"Il miracolo di Zaccagni". L'urlo di Fabio Caressa al minuto 98 di Croazia-Italia, per il gol decisivo per la qualificazione, ha ricordato le grandi notti di Euro 2020 ma anche quelle del Mondiale 2006, dove il Paese ospitante era sempre la Germania. Un parallelismo che ben si accompagna anche con la rete siglata dall'esterno azzurro che ha fatto esplodere di gioia compagni e tifosi. Un movimento sul lato mancino alle spalle della difesa e 'premiato' dal compagno, Calafiori, con un perfetto assist a bucare la retroguardia avvesaria: poi destro a giro sul palo lontano e portiere battuto. Un gol stupendo per il giocatore della Lazio, molto simile nella dinamica a quello realizzato nel lato opposto della Germania, a Dortmund, nel 2006 da Del Piero: quel 2-0 in contropiede che ci regalò l'accesso alla finale, poi vinta ai rigori.