Zaccagni: "Gioia immensa, ho tirato senza pensare"

L'attaccante della Lazio è l'uomo qualificazione per gli Azzurri con il suo gol segnato al 98' che è valso il pari contro la Croazia e il passaggio del turno: "Un gol come Del Piero? Alex era il mio idolo, sono felicissimo di aver regalato la qualificazione ai ragazzi, mi sono passate tante cose nella mente, è stato incredibile"

Un gol, al 98', che vale la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. Un pareggio contro la Croazia agguantato in extremis. Mattia Zaccagni ricorderà a lungo questo gol: "E' stata una gioia immensa. Sono passate tante immagini nella testa, un'emozione indescrivibile. Aver regalato il pareggio alla squadra era importante per qualificarci, sono felicissimo - dice - L'ultima palla della partita? Non mi ero neanche reso conto... Calafiori mi ha dato un pallone bellissimo, ho tirato senza pensare. E poi la corsa con tutti i ragazzi, che mi hanno fatto un po' soffrire sommergendomi. E' stato incredibile".