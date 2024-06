La beffa per la Croazia è arrivata al 98'. Prima Modric aveva firmato uno storico gol, il più anziano nella manifestazione, e il passaggio agli ottavi sembrava cosa fatta. A fine partita la delusione del fuoriclasse croato: "C'è grande tristezza, è come una sconfitta e siamo delusi, meritavamo la vittoria. Questo è il calcio, a volte c'è felicità e altre queste delusioni. Ringrazio i tifosi italiani per gli applausi alla fine"

