Il Ct della Svizzera ha parlato della sfida contro l’Italia, valevole per gli ottavi di finali di Euro 2024 e in programma sabato alle ore 18: "Non vogliamo preoccuparci più di tanto dell'Italia. Penso sia vero il contrario perché le cose per noi stanno funzionando bene". E sulla Nazionale di Spalletti: "Li abbiamo studiati. Sono imprevedibili, ma siamo preparati"

In vista del match di sabato 29 giugno delle ore 18, Yakin sa che la sua Nazionale non può dirsi favorita, ma farà di tutto per portarla a casa: "Non possiamo dire che siamo i favoriti, ma di certo ce la giocheremo . Il pareggio contro la Germania ci ha dato grande fiducia e non possiamo nasconderci ". E sull’Italia: "Abbiamo seguito la partita dell’Italia molto attentamente, analizzandola tatticamente e anche dal punto di vista strategico . Sono imprevedibili, ma non vediamo l’ora di giocarla . Siamo preparati". Punto chiave secondo il Ct sarà " l'aspetto mentale : abbiamo qualità a sufficienza per sopravvivere a una partita come questa".

Freuler: "Partita speciale per me, ma non abbiamo paura"

Intervenuto, invece, in conferenza stampa, il centrocampista svizzero del Bologna Remo Freuler ha presentato così la sfida all’Italia, partita che per lui non è di certo banale. "È chiaro che per me non possa essere una partita normale. Sono in Italia da 7-8 anni: sto molto bene, così come la mia famiglia. L’Italia è entrata nel mio cuore, ma in un ottavo di finale dell’Europeo non c’è spazio per questo amore". E sulle caratteristiche dell’Italia: "Hanno grande forza e carattere, basti vedere che sono passati da un gruppo duro pareggiando all’ultimo minuto. Per essere così ci devi credere. Sarà una partita difficile e bella, ma noi non abbiamo paura".