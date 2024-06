Super Weekend in arrivo su Sky! Tutti gli eventi

La Formula 1 in Austria, il Motomondiale che riparte da Assen. Dalla pista agli stadi dell’Europeo, con l’Italia che torna a Berlino per affrontare agli Ottavi la Svizzera. E poi le finali del tennis a Eastbourne e Maiorca, in attesa di Wimbledon. Si gioca anche in Italia, a Cervia, dove va in scena l’Open di golf. Tutti eventi da seguire live su Sky Sport. Buon Super Weekend! SVIZZERA-ITALIA SU SKY, CHIELLINI: "DA OGGI NON SI PUO' PIU' SBAGLIARE"

Un Super Weekend è in arrivo su Sky e NOW. La Formula 1 scende in pista già da venerdì a a Spielberg, per il Gran Premio d’Austria. Tra le novità il ritorno del format Sprint con i team che avranno solo una sessione di prove libere a disposizione. Gara domenica alle 15 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Torna anche il Motomondiale che riparte da Assen per l'ottavo appuntamento della stagione, tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sprint Race sabato alle 15, domenica gara MotoGP alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15).

Italia agli Ottavi: sabato a Berlino c'è la Svizzera Sabato 29 giugno appuntamento con l’Europeo e gli Azzurri che agli ottavi di finale affronteranno la Svizzera. Partita da seguire live alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e su NOW. Ampio pre e post partita con lo studio all’Olympiastadion di Berlino con Federica Masolin e i suoi ospiti. Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Tennis, è tempo di finali e Eastbourne e Maiorca Continuano gli appuntamenti con il tennis, in attesa del torneo di Wimbledon (dal 1° luglio in diretta esclusiva su Sky e su NOW). Sabato 29 giugno è tempo di finali ad Eastbourne con l’epilogo sulla terra inglese: alle 13.30 in campo le due migliori tenniste, alle 15.30 la finale del singolare maschile (live su Sky Sport Tennis e NOW). Dalle 15 appuntamento anche con la finale dell’ATP di Maiorca (Sky Sport Arena e NOW).

A Cervia arriva l’Open d’Italia golf Tra gli eventi da non perdere -dal 27 al 30 giugno- all’Adriatic Golf Club di Cervia (Ravenna) si gioca l’81^ edizione dell’Open d’Italia con ben venti italiani al via; appuntamento in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW.



La programmazione del Super Weekend live su Sky e NOW Sabato 29 giugno dalle 13.30 alle 18: Golf, Open d'Italia 3^ giornata su Sky Sport Golf

Ore 13.30: Tennis, finale WTA Eastbourne su Sky Sport Tennis

Ore 15: Tennis, finale ATP Maiorca su Sky Sport Arena

Ore 15.30 Tennis, 30 finale ATP Eastbourne su Sky Sport Tennis

Ore 18: Europeo, Svizzera-Italia su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K Domenica 30 giugno dalle 12.30 alle 17.30: Golf, Open d'Italia 4^ giornata su Sky Sport Golf Ore 14: MotoGP, Assen su su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

Ore 15: Formula1, GP Austria su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K