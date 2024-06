Intervistato dall'Uefa, il protagonista della sfida con la Croazia ha raccontato le "conseguenze" del suo gol: "Alcuni di noi si sono fatti male a una costola, ci siamo schiacciati nell'esultanza". La gioia però è stata già messa da parte: "Ora pensiamo solo alla Svizzera, la Nazionale ha sempre fatto fatica all'inizio per poi emergere nei momenti che contano". Sul modulo: "Mi piacciono il 4-3-3 e il 4-2-3-1, ma qualsiasi cosa scelga Spalletti va bene"

Il suo gol alla Croazia è stato decisivo per il cammino dell'Italia. Mattia Zaccagni si gode il momento, ma è pronto a guardare avanti: "Sono stati giorni intensi. Abbiamo vissuto emozioni fortissime. Ora però pensiamo solo alla Svizzera. Scossa dal mio gol? La Nazionale ha sempre sofferto, ma nei momenti che contano è sempre venuta fuori. Da noi stessi ci aspettiamo quello". Sull'azione del gol: "Non mi ero reso conto fosse l'ultima azione. Io sono rimasto nella mia posizione, largo a sinistra. Quando mi è arrivato il pallone non ci ho pensato due volte. L'esultanza è stata fantastica con tutta la panchina e lo staff. Alcuni di noi si sono fatti male a una costola perché eravamo schiacciati...".