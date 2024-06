Dopo aver conquistato due vittorie e un pareggio e aver superato i gironi da prima in classifica, la Germania affronterà negli ottavi di finale di Euro 2024 la Danimarca (match in diretta esclusiva su Sky sabato 29 giugno alle 21). Julian Nagelsmann , commissario tecnico dei tedeschi, conta sul calore del pubblico per dare alla squadra la spinta decisiva a superare il turno: " La Danimarca è una squadra ben organizzata , hanno molti giocatori esperti e una struttura chiara. E' un avversario tosto, di sicuro. Lo stadio del Borussia Dortmund di solito è molto caldo, l'ho sperimentato da allenatore avversario. Spero che domani sentiremo un rumore simile proveniente dagli spalti". I tifosi tedeschi vogliono vedere Niclas Fullkrug dall'inizio, ma Nagelsmann non ha svelato la formazione che scenderà in campo con la Danimarca: "Servono giocatori che possano partire titolari e altri che possano entrare dalla panchina. Non è sempre solo una questione di chi inizia. Riguarda anche le alternative e abbiamo calciatori che possono portare energia anche dalla panchina ".

Hjulmand: "Vogliamo vincere, Eriksen sarà pronto"

Si deciderà tutto in una partita e la Danimarca ha dimostrato di recente di poter mettere in difficoltà squadre di primo livello: "La Germania è la chiara favorita, ma per noi è comunque un duello perfetto", ha dichiarato in conferenza stampa Kasper Hjulmand, Ct della Danimarca, "abbiamo giocato partite importanti contro avversarie importanti. Non abbiamo perso contro l'Inghilterra quattro volte di recente e due volte abbiamo vinto contro la Francia. Abbiamo una possibilità, perché abbiamo una grande squadra. Non vediamo l'ora di giocare perché molti giocatori hanno un legame con la Germania e noi amiamo il calcio tedesco. Vogliamo assolutamente vincere, vorremmo provare quella sensazione, che è la più bella nel calcio". Eriksen ha saltato un allenamento, ma le sue condizioni non preoccupano Hjulmand: "Christian ha avuto problemi di stomaco questa mattina, così come Thomas Delaney, quindi abbiamo deciso che non si sarebbero allenati. Ma speriamo che siano pronti per la partita con la Germania, ci aspettiamo che lo siano, se non peggiora la situazione nelle prossime ore".