Come stai tu? Come sta la squadra? Che effetto ti fa questo stadio in cui hai giocato spesso? "Tutto bene. Questo è uno stadio speciale, molto grande, con una storia incredibile. Domani sarà una grande partita, davvero importante per tutte e due"

La Svizzera ci conosce. Lo sa bene Luciano Spalletti perché ben 6 giocatori della nazionale elvetica giocano in Serie A, altri lo hanno fatto in passato. Tra coloro attualmente impegnati nel nostro campionato nonché freschi vincitori dello scudetto c'è Yann Sommer, portiere dell'Inter e degli svizzeri che in precedenza ha fatto male agli Azzurri, specie sui calci di rigore. Il numero uno della Svizzera è stato intervistato a Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni:

Yakin: "L'Italia è il Paese della tattica"

In conferenza stampa ha parlato il Ct della Svizzera, Yakin: "Abbiamo avuto tempo di esercitarci sui rigori, ma naturalmente non è la stessa cosa sotto pressione - ha spiegato -. Speriamo che la partita venga decisa prima con la nostra vittoria. Abbiamo lottato molto duramente per arrivare fin qui, penso che sarà una partita molto aperta. Non voglio dire chi è favorito e chi no, speriamo finisca con la stessa fortuna delle ultime volte. Conosciamo la loro qualità, l'Italia è il Paese della tattica. Siamo preparati a tutto, ma alla fine dovremo concentrarci su noi stessi. Ndoye? La sua evoluzione è bellissima, la posso vedere giorno dopo giorno. Dall'Under 21 è cresciuto tantissimo, la decisione di andare a Bologna è stata ottima e sono andato anche a trovarlo. Mi fa molto piacere averlo in squadra con la sua imprevedibilità e la rete contro la Germania lo ha aiutato a sbloccarsi mentalmente. Se sia pronto a un eventuale trasferimento in una big non devo dirlo io: lo deciderà lui".