Nell'ultimo allenamento Spalletti ha provato una formazione con la difesa a 4 con in mezzo Mancini e Bastoni. Sulla sinistra alternati Darmian e Cambiaso. A centrocampo Fagioli e Cristante con Barella. In attacco Scamacca, Chiesa ed El Shaarawy (provato anche Zaccagni). Quasi solo conferme per Yakin, che sostituisce lo squalificato Widmer con Stergiou. Diretta sabato alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ITALIA, LA VIGILIA LIVE