L'ottavo di finale contro l' Inghilterra per regalarsi la Svizzera (che ha eliminato l'Italia) ai quarti. Questo l'obiettivo della Slovacchia del ct Calzona che, in vista della sfida agli inglesi di Southgate , ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo essere concentrati al 100% e pensare solo a noi stessi. Quando l'Inghilterra fa grandi prestazioni come gruppo, diventa molto forte . Dobbiamo stare attenti, sono una delle migliori nazionali dell'Europeo: hanno fisicità e tecnica . Dobbiamo provare a sfruttare i loro punti deboli, ma dobbiamo essere cauti perché possono farci male in qualsiasi momento ".

"Lobotka di livello mondiale"

Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen le due squadre scenderanno in campo domenica 30 giugno, alle 21.00: "Abbiamo commesso degli errori nelle partite precedenti e non possiamo permetterci di ripeterli, perché un'avversaria forte come l'Inghilterra ti punirà sempre". E su Lobotka: "È stato Player of the Match due volte in tre partite ed è fondamentale per noi. Affronterà un giocatore di livello mondiale come Jude Bellingham, ma anche Lobotka è un giocatore di livello mondiale. È un top player. Ma da solo non può far nulla, ho fiducia. I miei giocatori sono al 100% e giocheranno una grande partita".