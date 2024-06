Nel video l'analisi di Paolo Condò sul ko dell'Italia contro la Svizzera: "Non si riuscivano a fare 2-3 passaggi di fila. Spalletti le ha provate tutte ma non c'era mai una soluzione. E' stata un naufragio anche da un punto di vista caratteriale. Ci siamo aggrappati ai ricordi del passato perché non ci hanno dato la possibilità di parlare del presente"

HIGHLIGHTS - PAGELLE