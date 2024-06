Dove vedere Svizzera-Italia

Iniziano gli ottavi di finale di Euro 2024 e ad aprirli ci sarà l’Italia di Luciano Spalletti . Gli Azzurri giocheranno questo pomeriggio, sabato 29 giugno, contro la Svizzera alle ore 18. Sarà possibile seguire Svizzera-Italia su Sky e in streaming su NOW . Diretta ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca affidata come di consueto a Fabio Caressa, con il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio. Da non perdere alle 17 e alle 20 i pre e i post partita affidati a Federica Masolin. Con lei, in diretta da Berlino: Paolo Condò, Fabio Capello e Giancarlo Marocchi. Alle 14, invece, spazio a ' Eurogoleador '. In studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella.

I numeri di Svizzera-Italia

Il match tra Svizzera-Italia valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 – tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW – si svolgerà all’Olympiastadion di Berlino. La squadra di ct Yakın si è qualificata agli ottavi da seconda forza del girone A, così come l’Italia che grazie alla rete di Zaccagni al 98’ contro la Croazia è riuscita a conquistare il secondo posto del girone B, alle spalle della Spagna. Il confronto delle 3 gare giocate da Svizzera e Italia all’interno di Euro 2024 evidenzia una maggior precisione al tiro per la Svizzera; l’Italia ha calciato di più verso la porta avversaria (33 contro 30), ma le conclusioni nello specchio sono state il 46,66% per la squadra di Yakin e solo il 27% per quella di Spalletti. I precedenti sono in netto vantaggio per gli Azzurri: 29 i match vinti dall'Italia, 24 i pareggi e 8 vittorie per gli svizzeri. L’Italia non perde contro la Svizzera da 31 anni (1-0 a Berna nel 1993): da allora 5 vittorie e 7 pareggi nelle successive 12 gare; anche se gli ultimi due pareggi (0-0 a Berna e 1-1 a Roma) sono costati la qualificazione ai Mondiali 2022. L’unico precedente all’Europeo risale al 16 giugno 2021, quando gli Azzurri vinsero per 3-0 a Roma nella loro seconda gara del girone. Il match si concluse sul punteggio di 1-1. Arbitro dell’incontro il polacco Szymon Marciniak, con Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik assistenti. Quarto uomo Facundo Tello. Al VAR Tomasz Kwiatkowski.