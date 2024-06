Deluso il Ct dell'Italia al termine del match contro la Svizzera che è costato l'eliminazione agli azzurri negli ottavi di finale di Euro 2024: "La responsabilità è sempre dell’allenatore perché le scelte le faccio io". Poi però aggiunge: "Gli allenatori precedenti hanno tutti avuto venti partite per fare prove e conoscerli, qualche partita in più mi poteva aiutare"

" La responsabilità è mia di quello che succede . La colpa è sempre dell’allenatore perché le scelte le faccio io". Queste le parole di Luciano Spalletti al termine del match perso dagli azzurri per 2-0 contro la Svizzera . Un ko che elimina l'Italia agli ottavi di finale degli Europei. "Gravina? Ci parlo perché con me si è sempre comportato da grande persona e da professionista serio".

"Ho avuto poco tempo per conoscere i ragazzi"

Dopo l'ammissione di colpa, Spalletti aggiunge: "Se questo è il massimo che possiamo esprimere a livello di giocatori italiani? Non ho avuto molto tempo per conoscerli. Gli allenatori precedenti hanno tutti avuto venti partite per fare prove e conoscerli, qualche partita in più mi poteva aiutare". Ancora il Ct: "C’è una grande differenza tra quello che ho avuto a disposizione io e quello che hanno avuto a disposizione gli altri a livello di tempo".