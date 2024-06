Gara perfetta da parte della nazionale di Yakin che domina gli Azzurri, vince 2-0 e si qualifica meritatamente per i quarti di finale degli Europei. Italia mai pericolosa dalle parti di Sommer nel primo tempo. Gli svizzeri passano con Freuler e colpiscono un palo con Rieder. Nella ripresa, dopo 1' gol di Vargas per il 2-0. L'Italia non si scuote se non con una conclusione ravvicinata di Scamacca che colpisce il palo.

