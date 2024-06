Dopo il ritorno a casa degli azzurri, il capitano deluso sui social: “Grazie del sostegno, non siamo stati all’altezza e me ne assumo la responsabilità. Ko una lezione fortissima, ne faremo tesoro per crescere e migliorare. Da oggi prepariamo al meglio le prossime gare e il Mondiale”. Atterrato in Italia ha parlato anche il capodelegazione Buffon: “Mondiale 2026 obiettivo minimo sindacale per l’Italia. Ora non andiamo avanti a singhiozzo come negli ultimi 10 anni”

“ Questa sconfitta è una lezione fortissima per tutta la squadra -prosegue il capitano su Instagram- e siamo pronti a farne tesoro per crescere e migliorare assieme. Da oggi stesso inizieremo a lavorare con cuore e testa, con l’obiettivo di prepararci al meglio per le prossime partite e il Mondiale . Abbiamo l’orgoglio e il privilegio di indossare questa maglia e rispetteremo sempre ciò che rappresenta: la nostra storia, la nostra cultura e tutti voi che ci sostenete in ogni partita. Grazie di cuore per il vostro supporto instancabile. Non vediamo l’ora di ripagare la vostra fiducia e il vostro affetto con prestazioni all’altezza della grandezza di questa Nazionale. Forza Azzurri!”

Buffon: “Andare al Mondiale 2026 obiettivo minimo per Italia"

“Ai giocatori parleranno il mister e il presidente, io ho un bel rapporto. In questo periodo ho sempre parlato con loro, c’erano delle cose da migliorare che pensavamo in questi 30 giorni di fare e invece non siamo riusciti a decollare come speravamo”. Così Gianluigi Buffon, capodelegazione azzurro, ha parlato a Malpensa, dove è atterrata parte del gruppo della Nazionale. “Obiettivo qualificazione Mondiale 2026? È il minimo sindacale per l’Italia, è l’obiettivo ma si devono fare passi avanti, degli step convincenti e non andare a singhiozzo come abbiamo fatto in questi ultimi dieci anni. Manca talento a questa squadra? No, non credo. Il gruppo poteva far meglio come tutti noi, anche io nel mio ruolo posso aver deluso le aspettative, ognuno si prende le responsabilità del caso”