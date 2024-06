Nel video Fabio Caressa a Sky Sport definisce un fallimento l'Europeo dell'Italia: "Per come l'abbiamo giocato e per come siamo usciti. Contro la Svizzera è stata una partita inguardabile. Se gli allenatori contano, come stiamo dicendo da tre anni in Italia, allora la responsabilità è di Spalletti, come ha detto lui stesso".

HIGHLIGHTS - PAGELLE