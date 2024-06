A sorpresa, ma ora pronta a giocarsela . Anche se l'avversario è il Portogallo di Cristiano Ronaldo , nazionale tra le favorite per la vittoria finale di questo Europeo. Lo sa bene il ct della Slovenia Kek , che in conferenza stampa ha parlato dell'incrocio con i lusitani agli ottavi di finale: " Il Portogallo è una delle squadra favorite per la vittoria finale. Partiremo sfavoriti ma siamo già orgogliosi di essere qui. Ci sono tantissimi tifosi sloveni qui in Germania e i giocatori sono carichi e pronti a tutto. Quando vedi la lista dei giocatori del Portogallo ti viene il mal di testa perché loro possono cambiare, ruotare tanti uomini ma non cambierà il nostro approccio alla partita".

"Soffriremo, ma siamo pronti"

Una gara non semplice per la Slovenia, ma per Kek entrambe le squadre possono giocarsela per arrivare al turno successivo: "Spero solo che i ragazzi rimangano rilassati e concentrati. Sappiamo con chi abbiamo a che fare, ma noi vogliamo un buon risultato e non ci preoccupiamo troppo di come saremo in campo. Penso che soffriremo in certi momenti. Allo stato attuale, tutti sono in corsa per questa partita".