Ha fin qui impressionato per gioco e qualità, e non ha intenzione di fermarsi. L'Austria di Rangnick vuole continuare la sua avventura in Germania, ma l'ostacolo sul cammino della formazione di Arnautovic&co. sarà la Turchia di Vincenzo Montella. Il ct dell'Austria è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match che attende i suoi: "Ho detto all'inizio del torneo che non è impossibile arrivare in finale, o anche diventare campioni d'Europa, ma c'è solo un modo per farlo: concentrarsi sulla prossima partita e metterci tutto, tecnica, intensità e cuore. Questa filosofia ci ha aiutato ad arrivare a Lipsia oggi e questo è l'unico modo per progredire nel torneo. Credo che se qualcuno avesse pronosticato il passaggio del turno gli avrei risposto che era un ottimista. Per andare avanti bisogna pensare a ogni match come se fosse l'ultimo".

