Prima con quattro punti nel girone E, la Romania affronterà agli ottavi l'Olanda, reduce da una fase a gironi non particolarmente brillante, conclusa con gli stessi punti, ma passata come miglior terza. "Raggiungere i quarti di finale sarebbe favoloso. È una sensazione difficile da esprimere a parole - così parla il ct della Romania Anghel Iordanescu alla vigilia della sfida -. Domani sarà importante essere forti, disciplinati, organizzati e decisi. Allora sì che potrebbero esserci cose che vanno a nostro favore. Se giochi con la storia davanti a te, sei pronto a dare il massimo. Nessuna partita è facile, soprattutto non una che può farti arrivare ai quarti di finale. Domani è favorita l'Olanda, che ha giocatori incredibili, ma noi abbiamo i nostri punti di forza".

"Non fatevi ingannare dall'Olanda" Iordanescu, che è laureato in Economia, era il tecnico della nazionale romena anche nel 1994 ai Mondiali negli Usa, quando portò i suoi fino ai quarti di finale, esperienza che in patria viene ancora ricordata. "Quelli sono stati momenti fantastici - dice il ct -, ma questo è un gruppo diverso. Sappiamo che domani dovremo essere vicini alla perfezione per ottenere un buon risultato. Non fatevi ingannare da come l'Olanda ha giocato contro l'Austria".

Marin: "Non so dove possiamo arrivare" Anche Marin ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Romania-Olanda: "Siamo pronti. Abbiamo preparato molto bene la partita. Sarà difficile, ma molto bella. Sono sicuro che chi entrerà in campo darà il 100% per portare la Romania più in fondo possibile. abbiamo sempre dato tutto, sapevamo che era un girone molto difficile ed equilibrato e alla fine abbiamo finito tutti con quattro punti. Siamo contenti di essere passati per primi e ora dobbiamo continuare a lavorare e dare tanto per arrivare non so dove”.