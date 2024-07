Un cammino di certo non impeccabile durante la fase a gironi, chiusa al terzo posto a 4 punti alle spalle di Austria e Francia. Agli ottavi c'è la Romania, cliente non semplice come sottolinea Koeman: "Aggressivi e forti fisicamente, ma non farò molti cambi di formazione"

Una vittoria , un pareggio e una sconfitta in una fase a gironi che non ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi della nazionale olandese di Koeman . I 4 punti portati a casa sono stati comunque sufficienti per rientrare nel lotto delle migliori terze : sulla strada che porta ai quarti c'è la Romania che, con gli stessi punti, ha chiuso davanti a tutte nel girone E. Alla vigilia della sfida, in conferenza stampa Ronald Koeman ha presentato così la partita che attende i suoi: " Siamo una nazione orgogliosa , ci piace vincere e giocare un bel calcio. Sappiamo che non sempre ci riesce e sicuramente prenderemo sul serio la Romania . Sappiamo cosa aspettarci e cosa dobbiamo migliorare rispetto all’ultima partita. Dobbiamo avere più stabilità e questa si ottiene non concedendo spazi e facendo un pressing migliore . Ci stiamo concentrando su questo. Contro l’Austria siamo stati superficiali , loro così hanno preso fiducia e a noi è successo l’opposto. Accettiamo le critiche e martedì vogliamo fare felici i nostri tifosi. Intanto ho la sensazione che mostreremo una buona reazione dopo la partita contro l'Austria".

"Xavi Simons può giocare ovunque"

E su Xavi Simons, fin qui sempre in campo nelle prime tre uscite di Euro24: "Simons è un grande talento e i grandi talenti possono giocare ovunque. Lo ha dimostrato in nazionale e nell’ultima stagione al Lipsia. La Romania? Ci aspettiamo che siano molto aggressivi. Sono fisicamente forti in difesa e pericolosi sui calci piazzati”. Idee chiare anche sull'undici da mettere in campo: "Non credo che farò molti cambiamenti nell'undici titolare. Non dobbiamo farci prendere dal panico solo per un risultato negativo. A volte è semplicemente che l'avversario è migliore".