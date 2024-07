Curioso episodio al 93' di Romania-Olanda, sfida chiusa in contropiede da Malen. L'attaccante fa doppietta nonostante la presenza di due scarpe lanciate e abbandonate in area (una allontanata dal portiere Nita). Cosa dice il regolamento? L'arbitro deve interrompere il gioco solo se l'oggetto interferisce con l'azione. Il gol è invece da convalidare se il pallone sta entrando in porta e l'interferenza (non causata in questo caso dalla squadra che attacca) non impedisce al difendente di giocarlo

