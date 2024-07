Romania-Olanda si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 questo pomeriggio, lunedì 2 luglio, alle ore 18 a Monaco. Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Romania-Olanda in tv

Romania-Olanda si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024 questo pomeriggio, martedì 2 luglio, alle ore 18 a Monaco in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara, con commento di Fernando Orsi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni. Alle 17 appuntamento con 'Sky Euro Show', in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Dalle 20 e dalle 23, invece, in studio: Leo Di Bello, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles.