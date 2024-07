Il Ct della Spagna parla alla vigilia del match dei quarti di finale degli Europei contro la Germania: "Loro iniziano le partite sempre in maniera molto forte e noi proveremo a contrastarli. Li conosciamo, siamo simili ma il nostro piano non cambierà". Scherza su Kroos: "Abbiamo chiesto alla Uefa se possiamo legargli mani e piedi. Chi vince, vincerà il titolo? Non so, ma noi abbiamo le potenzialità per farlo" TUTTO L'EUROPEO SU SKY. GUIDA TV

Alla vigilia della sfida dei quarti di finale contro la Germania (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18), il Ct della Spagna Luis De La Fuente presenta l'incontro, ritenuto un po' da tutti come una sorta di finale anticipata per quanto le due nazionali hanno saputo proporre fino a questo punto del torneo: "Sarà una partita alla pari. Poteva essere la finale degli Europei, ma penso che sarà una partita equilibrata - dice - La Germania inizia sempre le partite in modo davvero potente, quindi ovviamente dovremo provare a contrastarli, proveremo a prendere l'iniziativa e a dare il massimo dal primo minuto". Il Ct della Roja si servirà anche delle informazioni che Dani Olmo e Grimaldo possono rivelare sul calcio tedesco dal momento che entrambi giocano in Germania: "Naturalmente ho parlato molto con Dani e Alejandro, che hanno esperienza del calcio tedesco. Ci raccontano sempre alcuni aspetti di quel tipo di calcio, ma noi conosciamo molto bene la loro Nazionale e tutti i miei giocatori sono pronti. Il piano di gioco non cambierà. Potrebbero esserci uno o due cambiamenti, ma il piano di gioco sarà lo stesso."

"Kroos? Mi piacerebbe continuare a vederlo giocare" Più nello specifico sul valore della Germania: "Cercheremo di minimizzare i loro punti di forza e sfruttare le loro debolezze. Abbiamo caratteristiche simili. Siamo pienamente preparati per andare là e provare a vincere. Sentiamo molta responsabilità e siamo estremamente concentrati". Anche i tedeschi hanno un giocatore che conosce molto bene il calcio spagnolo, Toni Kroos: "È un giocatore di livello mondiale. Fa parte di quel novero di giocatori che prima o poi lasciano il calcio, ma il calcio non li abbandona mai. Ha portato molto talento, controllo e carisma. Quando i compagni hanno quel tipo di giocatore accanto a loro, diventa contagioso. È un peccato se smetterà, mi piacerebbe continuare a vederlo giocare". E allora la strategia per cercare di limitarlo è una: "Proveremo a fare appello alla Uefa perché ci permetta di legargli mani e piedi" approfondimento Le probabili formazioni di Spagna-Germania

"Abbiamo le potenzialità per vincere il titolo" Molti sono dell'opinione che la vincitrice di questo quarto di finale sarà la favorita per la vittoria del titolo: "Ci sono altre squadre molto forti - spiega ancora - Più ti avvicini alla finale, più restano solo le migliori. Qui niente è gratis. Chi passa il turno, passerà il turno perché è una grande squadra. Non so se chi vincerà questa gara sarà uno delle favorite per vincere il titolo, ma ci consideriamo una squadra molto forte con il potenziale giusto per lottare per vincere gli Europei". Da qui nasce questa certezza: "Non cambierei i miei giocatori con nessuno al mondo. Per me, i miei giocatori sono i migliori al mondo". leggi anche Euro 2024, il tabellone

Carvajal: "Ho ottime sensazioni" Accanto a De La Fuente, c'è Dani Carvajal a parlare della sfida con la Germania: "Ho ottime sensazioni. Vedo dai miei compagni di squadra che tutti sono rilassati. Sappiamo che dobbiamo giocare una grande partita per batterli, ma vedo una squadra fiduciosa ed energica. È una partita 50-50 in cui i dettagli faranno la differenza. Cercheremo di portare a termine il lavoro. Sentiremo il sostegno di tutti i tifosi spagnoli allo stadio e di tutti quelli che guarderanno da casa - spiega - In partite come queste bisogna saper soffrire quando gli avversari giocano meglio. Dobbiamo sfruttare le nostre occasioni e concedere meno occasioni possibili. Uomo per uomo, hanno giocatori di livello mondiale. Hanno ali veloci, difensori centrali tosti e persone a cui piace avere la palla tra i piedi. Mandare Kroos in pensione? Vogliamo solo battere la Germania, il che significa che Toni si ritirerà".