Reduce da un grande ottavo di finale, l'Olanda vuole continuare a far bene e sperare in un trofeo che manca da 36 anni. Di fronte gli Oranje avranno i turchi di Vincenzo Montella, sorpresa di questi Europei. "Proprio come la Romania, la Turchia ha un grande cuore quando gioca - ha detto in conferenza stampa il ct olandese Koeman -. Ma dovremo guardare a noi stessi e a ciò che sappiamo fare". "Non abbiamo bisogno di una sconfitta per dimostrare quanto dobbiamo essere bravi" ha aggiunto riferendosi al ko con l'Austria nei gironi, mentre non sembra temere la pressione dei tifosi avversari: "Abbiamo esperienza nel giocare contro club turchi in Turchia, il che è sempre fantastico in termini di atmosfera - ha raccontato -. Poi ci dicevamo sempre che dovevamo tenere la palla e automaticamente in tribuna si calmavano. Giocare in modo cool e professionale è la chiave, anche se non è sempre facile. Loro sono molto bravi con la palla e probabilmente ci hanno preso le misure dopo averci visto con la Romania, ma sappiamo che avremo degli spazi e colpire in transizione sarà la nostra arma". Il Commissario Tecnico olandese ha anche confermato che Aké è pronto per cominciare dall'inizio, mentre non ci sarà Maatsen e resta in dubbio Bergwijn per dei problemi al ginocchio. "Vedremo domani mattina se potrà partire titolare" ha concluso Koeman.