Portogallo-Francia si affronteranno nel match valido per i quarti di finale di Euro 2024 questa sera, venerdì 5 luglio, alle ore 21, ad Amburgo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Portogallo-Francia in tv

Sarà Portogallo-Francia la seconda sfida dei quarti di finale di Euro 2024. Il match tra le due squadre è in programma questa sera, venerdì 5 luglio, alle ore 21 ad Amburgo e sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi, con commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Paolo Assogna e Filippo Benincampi. Alle 17, alle 20 e alle 23 spazio a 'Sky Euro Show', in studio: Leo Di Bello, Beppe Bergomi, Thomas Heurtaux e Maurizio Compagnoni.