Euro 2024, le partite di oggi: quarti di finale

Quarti di finale da non perdere oggi, sabato 6 luglio, su Sky e in streaming su NOW. Alle 18 Inghilterra-Svizzera sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW con la telecronaca di Massimo Marianella e il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Gianluigi Bagnulo e Francesco Cosatti. Alle 21 invece l'Olanda scenderà in campo contro la Turchia, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Paolo Aghemo e Massimiliano Nebuloni. Inoltre, da non perdere alle 14 'EuroGoleador', in studio: Sara Benci e Fabio Caressa. Dalle 17 c'è 'Sky Euro Show' in compagnia di Mario Giunta, Angelo Ogbonna e Paolo Condò. Infine alle 20 e alle 23 si rinnova 'Sky Euro Show' con Mario Giunta in studio insieme ad Angelo Ogbonna, Paolo Condò e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles.