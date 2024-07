Spagna, De La Fuente: "Con la Francia come una finale"

Il Ct della Spagna Luis De La Fuente ha commentato in conferenza stampa la semifinale di Euro 2024, in cui la Roja se la vedrà con la Francia: "Mbappé al 50% vale quanto un qualsiasi altro al 100%". Su Morata: "Il trattamento che riceve è totalmente ingiusto"

"Questa partita potrebbe essere la finale: entrambe le squadre sono fantastiche". Luis De La Fuente , Ct della Spagna , è sicuro che quello con la Francia sarà un incontro ad armi pari. Lo ha ribadito in conferenza stampa, soffermandosi sulle individualità della squadra di Deschamps : "Tutto sarà deciso da piccoli dettagli. Noi cercheremo di essere fedeli a noi stessi, a quelle caratteristiche di gioco che ci hanno portato fin qui. La Francia è formidabile. Quello che stiamo valutando è il potenziale di una squadra e il loro è enorme. Hanno giocatori di livello mondiale. Mbappé al 50% vale quanto un qualsiasi altro al 100%. Contro calciatori con queste caratteristiche, così come con Dembélé , l'aiuto di tutti è importante".

"Il trattamento che riceve Morata è totalmente ingiusto"

De La Fuente ha commentato anche l'intervista rilasciata da Morata a "El Mundo", in cui ha parlato del possibile addio alla nazionale e delle difficoltà di giocare in Spagna. "Sono assolutamente d'accordo con quello che dice. Il suo trattamento è totalmente inguisto. E' un esempio in tutto. Sono al suo fianco come calciatore e persona". La Roja punterà ancora una volta sulla velocità e le iniziative di Nico Williams e Yamal, autori fin qui di un Europeo di altissimo livello. "Abbiamo una materia prima che ci permette di giocare in un certo modo. Cerchiamo di massimizzare il potenziale della nostra rosa. Abbiamo giocatori molto veloci con la capacità di giocare uno contro uno e che ci avvicinano al gol. Yamal, considerando quanto è giovane, impara molto in fretta. Deve sapere che quando gli avversari lo conosceranno, gli renderanno le cose più difficili".