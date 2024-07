Il centrocampista ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Francia. Tra i temi trattati quello delle elezioni e lo stato di forma di alcuni compagni di squadra: "Theo Hernandez è un giocatore essenziale. Mbappé e Griezmann sono meno brillanti del solito, ma siamo qui per spingerli"

"Era importante che i francesi votassero, ma ora è il momento di mettere da parte la politica". Adrien Rabiot ha parlato in conferenza stampa prima della semifinale di Euro 2024 tra la sua Francia e la Spagna . La squadra di Deschamps ha preso più volte posizione nel corso dell'Europeo sul tema elezioni, che si sono tenute dal 30 giugno al 7 luglio con la vittoria della sinistra. " Eravamo preoccupati per l’esito elettorale, molti giocatori hanno tirato un sospiro di sollievo . Alcuni li avete già visti attivi sui propri social network".

Rabiot si è soffermato anche su Theo Hernandez , fin qui uno dei migliori giocatori dell'Europeo: "In Italia non ha bisogno di presentazioni, ha fatto una buonissima stagione ed è il vice capitano del Milan . In nazionale ha fatto delle buone partite, è uno che gestisce bene la pressione come abbiamo visto nel rigore decisivo ai quarti di finale. E' un ragazzo che gioca semplice, offensivamente nel corridoio di sinistra va molto bene. Per noi è veramente un giocatore essenziale ".

"Griezmann e Mbappé sono meno in forma del solito"

La Francia ha dimostrato grande solidità difensiva, ma è mancata un po' in fase realizzativa. Mbappé ha realizzato un solo gol su rigore, mentre Griezmann non è ancora riuscito a sbloccarsi. "Abbiamo sempre puntato sul collettivo, che è più forte dei singoli. Antoine e Kylian sono meno in forma del solito, ma noi siamo qui per spingerli. Abbiamo fiducia il loro, possono sbloccare la situazione in ogni momento perché hanno una marcia in più".