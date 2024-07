Spagna e Francia si affronteranno nel match valido per le semifinali di Euro 2024 questa sera, martedì 9 luglio, alle 21. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, con commento di Luca Marchegiani

Dove vedere Spagna-Francia in tv

Ad aprire le semifinali di Euro 2024 sarà Spagna-Francia. Il match sarà visibile in diretta questa sera, martedì 9 luglio, alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni, con commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Gianluigi Bagnulo e Massimiliano Nebuloni. Inoltre, da non perdere dalle 14 'EuroGoleador'. Alle 20 e alle 23 si rinnova 'Sky Euro Show' con Leo Di Bello in studio con Alessandro Costacurta, Riccardo Montolivo e Federico Zancan.