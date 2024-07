Un solo grande protagonista nella prima mezz'ora della semifinale a Dortmund. Al 14' è Dumfries a colpire in area Kane, episodio che il Var punisce col rigore del pareggio inglese. Meno di dieci minuti dopo il terzino olandese si riscatta, salvando sulla linea un gol fatto di Foden. E al 30' è sempre Denzel a staccare di testa colpendo la traversa. Montagne russe in avvio per il giocatore dell'Inter che non basterà alla sua Olanda. In finale ci va l'Inghilterra...

IL VIDEO DEL SALVATAGGIO SU FODEN