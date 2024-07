Olanda-Inghilterra, studio con Del Piero&Chiellini

Appuntamento stasera con la semifinale tra Olanda ed Inghilterra: chi vince a Dortmund affornterà la Spagna nella finale di del 14 luglio. Per approfondire i temi del match ci saranno Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini nello studio pre e post, in onda dalle 20 su Sky e in streaming su NOW

La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con la seconda semifinale di Euro 2024, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW. Appuntamento oggi, mercoledì 10 luglio con Olanda-Inghilterra, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Da non perdere dalle 14 alle 15, la rubrica EuroGoleador, mentre dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 gli studi di approfondimento pre e postpartita. Stasera a Sky Euro Show con Mario Giunta ci saranno Alessandro Del Piero, Andrea Marinozzi e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles. Alle 23.30, chiuderà la giornata Calciomercato – L’Originale.