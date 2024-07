Il centrocampista spagnolo ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra: "Non mollano mai, sono una squadra che riesce sempre a rientrare in partita". Sulla possibilità di vincere il titolo di capocannoniere del torneo: "L'importante è riportare la Coppa in Spagna dodici anni dopo l'ultima volta"

"Siamo a 90 minuti dalla gloria e non pensiamo ad altro che alla finale". Dani Olmo si è rivelato l'uomo in più della Spagna in questo Europeo e in conferenza stampa ha commentato la preparazione della Roja alla partita con l'Inghilterra: "Il cammino fin qui non è stato facile, ma tutto sta funzionando così bene quindi perché dovremmo cambiare? Abbiamo idee di gioco uniche, le definirei personalizzate per la nazionale e anche se si può fare meglio, come dice il nostro ct, ci stiamo preparando come sempre. Siamo concentrati al massimo, le motivazioni sono al massimo, e non ci rimane che andare in campo e giocare".