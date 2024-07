Tanti elogi per la Spagna da parte di Ollie Watkins, ma anche la speranza di realizzare un altro gol dopo quello decisivo con l'Olanda: "Un mio amico sente che segnerò anche nella finale dell'Europeo. L'ho fatto una partita prima, ma non si sa mai, potrei conservarne un altro per domenica", ha dichiarato l'attaccante in conferenza stampa

"Credo che siano la miglior squadra di questo torneo, specie con quelle due velocissime ali, dinamiche, giovani e piene di fiducia". Ollie Watkins ha speso delle belle parole in conferenza stampa per la Spagna e, in particolare, per Yamal e Nico Williams prima della finale dell'Europeo. Il cammino della Roja, che ha eliminato Germania e Francia , è stato impressionante, ma la finale è una partita a sé e l' Inghilterra vuole riscattarsi dopo la sconfitta con l' Italia del 2021: "Anche tra di noi c'è molto talento, sarà una partita emozionante. Nella fase a gironi certamente non abbiamo giocato il nostro miglior calcio, ne eravamo tutti consapevoli. Ma l'aspetto principale è che, nonostante questo, non abbiamo mai perso, siamo andati avanti da imbattuti . Poi abbiamo cominciato a giocare bene, a controllare l'andamento dei match. Abbiamo dimostrato che anche se andiamo sotto non ci arrendiamo mai".

"Ho rivisto molte volte il gol contro l'Olanda"

Entrato al posto di Kane, Watkins ha realizzato contro l'Olanda la rete che ha portato l'Inghilterra in finale: "Dopo il gol ho provato una sensazione indescrivibile, ma in fondo me lo sentivo. Quando stavo per entrare in campo ho avuto la netta sensazione che avrei segnato, me lo sono anche detto e così è stato. Rivedo sempre i miei gol, ma quello l'ho guardato molte più volte di quanto faccio normalmente. Un mio amico sente che segnerò anche nella finale dell'Europeo. L'ho fatto una partita prima, ma non si sa mai, potrei conservarne un altro per domenica".