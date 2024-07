Kane: "Cercheremo di arrivare alla gloria"

L'attaccante inglese ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo lavorato tanto dopo l'ultima sconfitta con l'Italia, vedremo domani cosa abbiamo imparato da quella partita. Siamo un grande gruppo". E in conferenza stampa ha aggiunto: "Scambierei tutta la mia carriera per vincere l'Europeo"

Col rigore trasformato contro l'Olanda, è diventato il miglior marcatore di sempre nelle partite a eliminazione diretta degli Europei. Ma ora vuole sfatare il tabù principale che lo vede privo di titoli nel suo palmares. Harry Kane è pronto a sfidare la Spagna in finale a Euro 2024, come spiegato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "



È la seconda finale di fila, cosa hai imparato dalla finale con l'Italia?

"È stata una partita difficile, dura. Un momento difficile per noi come squadra e come nazionale, abbiamo lavorato tanto per arrivare qui. Tanta preparazione, tanti dettagli fuori e dentro al campo, tanta analisi e capiremo domani cosa abbiamo imparato. Per capire se abbiamo fatto abbastanza per andare a vincere. Noi possiamo battere tutti e domani abbiamo la nostra chance"



Watkins ha detto che ieri avete fatto colazione insieme dopo il gol fatto in semifinale. Pensi che stai migliorando anche come capitano, leader, prendendo anche più responsabilità?

"Sto cercando di essere sempre un leader, imparare ogni volta e fare anche diversi ruoli in squadra. Non abbiamo giocatori importanti come poteva essere Henderson, abbiamo perso un paio di leader importanti, adesso è il momento di fare lo step successivo. Si parla tanto fuori della situazione della squadra, ma noi siamo 26-27 in squadra, siamo un bel gruppo e faremo di tutto per arrivare alla gloria, che sia segnare o parare un rigore".