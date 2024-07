Southgate in conferenza: "Squadra con carattere e risilienza"

Southgate è intervenuto anche in conferenza stampa: "Tutti sono in forma, il che è fantastico, anche se non insolito per una finale di coppa - ha aggiunto -. La squadra è migliorata nelle ultime settimane, ha mostrato carattere e resilienza straordinari. Si è impegnata completamente in ogni sessione di allenamento, quindi è stato un ottimo ambiente in cui lavorare. Non c'è bisogno di dire troppo ai giocatori, non hanno bisogno di essere motivati ​​per una partita come questa. Si tratta di curare i piccoli dettagli perché decidono queste partite. Non credo nelle favole, ma credo nei sogni. Il percorso che abbiamo fatto, i gol nel finale, i rigori, non significa che sia il nostro momento". E sugli avversari ha spiegato: "La Spagna è una squadra molto affiatata, pressano molto bene con vera intensità. E come tutte le squadre spagnole tengono molto bene il possesso della palla, quindi devi essere organizzato. Ma nelle ultime partite abbiamo tenuto anche noi bene la palla. Rigori? Credo che sia un'abilità da esercitare sotto pressione dove puoi migliorare, ci aiuta poi il fatto che abbiamo più giocatori che tirano regolarmente rigori per i loro club. Personalmente sono emozionato per domani, non vediamo l'ora di fare questo ultimo passo".