Nel video gli auguri reciproci tra gli amici Alvaro Morata e Carlos Alcaraz, impegnati oggi rispettivamente nella finale degli Europei di calcio contro l'Inghilterra e in quella di Wimbledon contro Djokovic: "Speriamo in una grande domenica per tutta la Spagna". Alcaraz-Djokovic dalle 14.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Spagna-Inghilterra dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW