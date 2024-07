Euro 2028, format e date della prossima edizione

In attesa delle conferme definitive, la Uefa ha annunciato che il prossimo Europeo dovrebbe svolgersi dal 9 giugno al 9 luglio 2028 e che non sono previste modifiche al regolamento della fase finale. Per le qualificazioni invece è stato presentato un nuovo format. I Paesi ospitanti saranno 5: Galles, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia

Dopo l'edizione in Germania, vinta dalla Spagna in finale contro l'Inghilterra, gli Europei si sposteranno nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda . Ancora non sono state definite le date ufficiali, ma la Uefa ha comunicato che il torneo dovrebbe svolgersi dal 9 giugno al 9 luglio 2028 . I Paesi ospitanti saranno 5: Galles, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia.

Le date e il format delle qualificazioni a Euro 2028

Per quanto riguarda le qualificazioni invece è previsto un nuovo format: le squadre verranno sorteggiate in 12 gironi da quattro o da cinque e si affronteranno in casa e in trasferta. Le prime classificate si qualificheranno direttamente a Euro 2028, insieme alle migliori seconde. Le peggiori si giocheranno invece l'accesso contro le squadre della Nations League. La fase a gironi inizierà a marzo 2027 e terminerà a novembre 2027, mentre gli spareggi si svolgeranno a marzo 2028.