“Il talento c’è, i giovani hanno bisogno di tempo e anche di poter sbagliare”. Così Gennaro Gattuso, nuovo Ct della Nazionale italiana, in un’intervista a RaiSport prima del match valido per i quarti di finale dell’Europeo dell’Under 21 azzurra contro la Germania. Non è un caso che per la sua prima uscita ufficiale da commissario tecnico della Nazionale, Gattuso abbia scelto di volare in Slovacchia insieme al capo delegazione Gianluigi Buffon. “Essere qui è il minimo, spero di portare bene -ha detto il Ct- Qui ho bei ricordi, 25 anni fa eravamo diventati campioni d'Europa con Tardelli (l'Europeo U21 del 2000 vinto dagli azzurrini dove giocava Gattuso, sempre in Slovacchia, ndr). Di questa mi è piaciuto lo spirito, il senso di appartenenza e la voglia di saper soffrire. I nostri giovani stanno facendo bene, però il percorso deve continuare, e noi dovremo essere bravi in questo. Il talento c'è. Se i giovani non maturano esperienza e poi vengono messi fuori dopo due partite, allora si perdono. Hanno bisogno di tempo e anche di poter sbagliare".