Per Carmine Nunziata quello in Slovacchia è il quarto Europeo Under 21, il primo alla guida degli Azzurrini dopo le tre esperienze da assistente di Devis Mangia (2013) e Luigi Di Biagio (2015 e 2017). Nunziata ha inoltre partecipato nel 2018 e nel 2019 alla Fase Finale dell’Europeo Under 17 (2 ko in finale con I Paesi Bassi); nel 2020 a quella del torneo Under 19 (ko in semifinale con l’Inghilterra); nel 2023 a quella del Mondiale Under 20 (ko in finale con l’Uruguay).