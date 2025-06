11/18

TYLER MORTON

Ruolo: Centrocampista centrale

Squadra: Liverpool

Valore di mercato: 7 milioni

Anno di nascita: 2002

Un altro giocatore scuola, anche se la sua convocazione all'Europeo è arrivata dopo un'annata in cui non ha praticamente mai toccato il campo. Zero presenze in campionato e appena cinque nelle coppe, una di queste arrivata in Champions (competizione in cui aveva debuttato già nel 2021/22).