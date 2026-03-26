Il Ct commenta il successo dell'Italia Under 21 sulla Macedonia del Nord: "Quando vedo che i ragazzi si divertono io sono felice, gli faccio i complimenti e se la squadra gira è per merito loro"

E' naturalmente soddisfatto Silvio Baldini, Ct della Nazionale Uder 21, che al Castellani ha battuto con un netto 4-0 la Macedonia del Nord. Un successo che ha permesso agli Azzurrini di agganciare in testa al gruppo E, ma con una gara in più, la Polonia a quota 18. Baldini soddisfatto della prova dell'Italia: "La squadra è più forte, è cresciuta ed più matura - dice alla Rai a fine gara - Faccio i complimenti ai ragazzi, quando vedo che si divertono io sono felice. La squadra gira perché loro sono bravi".