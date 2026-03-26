Italia U21, tutto facile: 4-0 alla Macedonia

Italia U21-Macedonia U21 4-0, cronaca e tabellino: gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini
La squadra di Baldini gioca una gara di qualità al Castellani, batte 4-0 la Macedonia del Nord e aggancia momentaneamente la Polonia nella classifica del gruppo E per le qualificazioni agli Europei. Gara sbloccata dagli Azzurri con Ndour dopo 4', poi Lipani colpisce un palo e una traversa ma a inizio ripresa proprio Lipani fa 2-0. L’Italia attacca e trova la terza rete con Ekhator, nel finale arriva anche il poker firmato da Fini su rigore
ITALIA U21-MACEDONIA U21 4-0
4' Ndour, 49' Lipani, 50' Ekhator, 86' rig. Fini
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli (46' Kayode), Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani (58' Venturino), Dagasso; Cherubini (58' Fini), Ekhator (82' Raimondo), Koleosho (74' Cacciamani). Ct. Baldini.
MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Ljupke; Arizankoski, Meliqi, Djekov, Hamza; Angelov (69' Latifi), Maslarov (58' Sofijanovski); Danev (84' Stojanov), Durakov (58' Gjorgevski), Trajkov, Gashtarov. Ct. Stanic.
Ammoniti: Lipani, Favasuli
Baldini: "Squadra più matura, è cresciuta"
l Ct commenta il successo dell'Italia Under 21 sulla Macedonia del Nord: "Quando vedo che i ragazzi si divertono io sono felice, gli faccio i complimenti e se la squadra gira è per merito loro"
Baldini: 'La squadra è cresciuta, è più matura'Vai al contenuto
La classifica del girone dell'Italia
Prosegue la rincorsa alla Polonia da parte della Nazionale di Baldini che batte la Macedonia del Nord e raggiunge momentaneamente i polacchi (che hanno una gara in meno) a 18 punti. La prima classificata nel girone si qualifica direttamente a Euro 2027, la seconda fa i playoff. Ecco la classifica del nostro girone
Europei Under 21, l'Italia seconda nel girone. CLASSIFICAVai al contenuto
90' - Tre minuti di recupero
86' - Va proprio Fini a battere: poker Italia
85' - Calcio di rigore per l'Italia: steso Fini, non ci sono dubbi
84' - Esce Danev, entra Stojanov
82' - Entra Raimondo, esce Ekhator
79' - Adesso prova anche a farsi vedere la Macedonia con Sfijanovski, cross sul secondo palo, Bartesaghi allunga il pallone in angolo
74' - Esce Koleosho, entra Cacciamani
69' - Esce Angelov, entra Latifi
66' - L'Italia continua ad attaccare anche per cercare di ampliare il punteggio per il discorso relativo alla differenza reti, importante nella classifica del girone E
58' - Escono Lipani e Cherubini, entrano Venturino e Fini
58' - Escono Durakov e Maslarov, entrano Gjorgevski e Sofijanovski
57' - Continua ad attaccare l'Italia, slalom di Koleosho che si vede respingere la conclusione
50' - Terzo gol azzurro: segna anche Ekhator
Subito ancora Italia con Dagasso che imbuca alla perfezione per Ekhator, controllo e conclusione per il 3-0 azzurro
49' - Raddoppia l'Italia: segna Lipani
Lipani riceve in zona centrale appena fuori area, apre il controllo, calcia con il destro, conclusione angolatissima che lascia di sasso il portiere macedone Ljupke
47' - Non cambia la trama di gioco a Empoli, l'Italia resta in costante pressione, la Macedonia si difende ed è pronta a ripartire
Italia U21-Macedonia U21 1-0
Si riparte al Castellani
Esce Favasuli, entra Kayode
Le squadre stanno rientrando in campo
Italia U21-Macedonia U21 1-0
45' - Un minuto di recupero
45' - Ammonito anche Angelov
41' - Nuova occasione per Ekhator che su schema da calcio di punizione prova a girare in porta ma non colpisce bene e l'occasione sfuma tra le braccia di Ljupke
39' - Atteggiamento completamente difensivo da parte della Macedonia del Nord che nonostate lo svantaggio non si scopre neanche un pochino per provare a impensierire l'Italia
32' - Ammonito Favasuli per simulazione
29' - Ancora l'Italia pericolosa su un recupero palla nella trequarti, Dagasso apre per Ekhator che prova la conclusione ma non inquadra la porta
26' - Nonostante il vantaggio l'Italia non si accontenta e continua ad attaccare costringendo la Macedonia costantemente sulla difensiva
18' - Giallo a Lipani
18' - Di nuovo Italia vicina al raddoppio dagli sviluppi di un angolo, ancora Lipani, questa volta la palla si stampa contro la traversa
15' - Continua a spingere l'Italia con Favasuli sulla destra, palla bassa sul primo palo, Ekhator ci prova di tacco, provvidenziale la deviazione in angolo della difesa macedone
13' - Italia a un passo dal raddoppio, gran giocata di Cherubini per il taglio di Lipani, conclusione in diagonale di prima intenzione e palla contro il palo
12' - Molto bene la Nazionale di Baldini che gioca con grande qualità in possesso palla e attende il momento giusto per colpire la Macedonia
9' - Continua a spingere l'Italia, che muove bene la palla sulla trequarti, ci prova Dagasso ma la sua conclusione è abbondantemente imprecisa
4' - Italia in vantaggio: segna Ndour
Al primo vero affondo, l'Italia passa, gran palla in mezzo di Bartesaghi per l'inerimento di Ndour che di testa porta in vantaggio gli Azzurrini
3' - L'Italia prova a fare la partita in queste battute iniziali con la Macedonia molto attenta a difendere sotto la linea della palla
ITALIA U21-MACEDONIA DEL NORD U21 0-0
Si parte al Castellani
Inni nazionali conclusi, ci siamo, tra poco inizia Italia U21-Macedonia U21
Quasi tutto pronto a Empoli per la sfida delle qualificazioni agli Europei Under 21 tra Italia e Macedonia del Nord
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È morto Beppe Savoldi: aveva 79 anni
Il calcio piange la scomparsa di Giuseppe Savoldi, per tutti Beppe. L'ex attaccante di Atalanta, Napoli e Bologna è morto all'età di 79 anni. L'annuncio è arrivato dal figlio e a sua volta ex calciatore Gianluca su Instagram. Per anni è stato talent e seconda voce di Sky Sport nelle telecronache
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Italia-Irlanda del Nord, probabili formazioni
Stasera alle 20.45 l'Italia affronta l'Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale dei playoff Mondiali. Bastoni è recuperato e va verso la titolarità: se non dovesse avere dolori nelle prossime ore, sarà lui a scendere in campo dal 1'. Recuperati anche Mancini, Calafiori e Tonali. A destra Politano ha vinto il ballottaggio con Palestra, in attacco Kean e Retegui. Non convocato Scamacca come Cambiaso, Cambiaghi, Coppola e Caprile
Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del NordVai al contenuto
Le prime classificate di ciascuno dei 9 gironi (A-I) e la miglior seconda accederanno direttamente alla fase finale del torneo. Le altre 8 seconde dei gironi di qualificazione si giocano gli ultimi 4 posti disponibili in gare di andata e ritorno il 9 e il 17 novembre 2026.
Sebbene la squadra di Stanic cerchi sempre di proporre un calcio propositivo e coraggioso, la fase difensiva rappresenta il vero tallone d'Achille: la media di 3 gol subiti a partita in trasferta contro avversari di livello rende la missione a Empoli estremamente proibitiva.
La Macedonia del Nord U21 sta attraversando un periodo di forte instabilità. I macedoni hanno perso tre delle ultime cinque gare e soffrono particolarmente le trasferte, dove hanno collezionato due sconfitte consecutive nelle ultime apparizioni fuori dai propri confini.
Italia-Irlanda del Nord ai playoff Mondiali, le news in diretta LIVE
E' il giorno di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff Mondiali: a Bergamo la Nazionale di Gattuso vuole strappare il pass per la finale, in programma martedì 31 marzo contro la vincente di Galles-Bosnia. Bastoni recuperato, a destra c'è Politano. In tribuna Scamacca, Cambiaso, Cambiaghi e Coppola. Qui nel nostro liveblog tutte le news e gli aggiornamenti in vista del match delle 20.45
È il giorno di Italia-Irlanda del Nord: l'avvicinamento LIVEVai al contenuto
Il precedente dell’andata invita gli azzurrini a non abbassare la guardia. In quella circostanza la squadra di Baldini riuscì a portare a casa l’intera posta in palio (1-0) in condizioni tutt’altro che semplici, costretta a giocare in inferiorità numerica, ma capace di trovare comunque il guizzo decisivo grazie a Luca Marianucci.
L’Italia nel gruppo occupa attualmente la seconda posizione con 15 punti, viene dalla sconfitta contro la Polonia prima in classifica e dalla vittoria contro il Montenegro terzo.
Le formazioni ufficiali
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.
MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Ljupke; Arizankoski, Meliqi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Trajkov, Gashtarov. Ct. Stanic.
Baldini: "Perché non avremmo dovuto convocare Kayode?"
Bartesaghi: "Indossare le maglie di Milan e Nazionale è una responsabilità grandissima"
Bartesaghi è intervenuto in conferenza insieme a Baldini: "Indossare le maglie di Milan e Nazionale è una responsabilità grandissima. Cerco di mettermi a disposizione della squadra, posso fare l’esterno di una difesa a 4, oppure il 'braccetto' a 3, ma provo a essere il più duttile possibile".
La classifica del girone E
- Polonia 18
- Italia 15
- Montenegro 9
- Svezia 9
- Macedonia del Nord 3
- Armenia 0
Italia U21-Macedonia del Nord, fischio d'inizio alle 18.15
Settima giornata delle qualificazioni agli Europei U21 per l'Italia di Silvio Baldini, che alle 18.15 scenderà in campo al "Castellani" di Empoli contro la Macedonia del Nord.