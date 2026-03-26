Italia U21, tutto facile: 4-0 alla Macedonia

Stasera alle 20.45 l'Italia affronta l'Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale dei playoff Mondiali. Bastoni è recuperato e va verso la titolarità: se non dovesse avere dolori nelle prossime ore, sarà lui a scendere in campo dal 1'. Recuperati anche Mancini, Calafiori e Tonali. A destra Politano ha vinto il ballottaggio con Palestra, in attacco Kean e Retegui. Non convocato Scamacca come Cambiaso, Cambiaghi, Coppola e Caprile